München, 27. Mai 2019. Während Versicherungsgesellschaften bei der Kfz-Kaskoversicherung längst mit Instrumenten wie Werkstattbindung und Preisvergleichen arbeiten, verlieren Assekuranzen in der Sparte Wohngebäudeversicherungen noch immer mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr. Darauf weist das Münchner Unternehmen Oqio im Rahmen einer aktuellen Untersuchung hin. "Ein Hauptproblem bleiben Fehler in der Abrechnung von Handwerkerschäden im Frequenzbereich - also etwa bei Leitungswasserschäden", erklärt Dirk Jakob, Gründer der Oqio GmbH. Die Verbundene Gebäudeversicherung bleibt laut Jakob für die deutschen Kompositversicherer der Zweig mit dem größten Sanierungsdruck. Grund dafür sind hohe Kostenquoten und mangelnde Steuerung und Prüfung im Schadenfall. Großschadenereignisse wie Feuer, Sturm oder Überflutungsschäden wissen die Versicherer meist gut zu managen. Die Vielzahl kleinerer Schäden aber, besonders verursacht durch Leitungswasser, treten in hoher Frequenz auf und überfordern die Versicherer. Die Folge: Versicherungsunternehmen fassen aktuell große Wohnungsbestände mit mehr als 10.000 Einheiten, wie sie von Wohnungsgesellschaften betreut werden, nur ungern an - weil sie sich fast immer als defizitär erweisen. "In diesem Marktsegment kommt es deutschlandweit zu rund einer Million Schadenfälle. Während bei Großereignissen Gutachter Schäden prüfen, tun sich die Assekuranzen bei den Frequenzschäden schwer. Gleichzeitig hat das Outsourcing und Abschaffen personalintensiver Kontrollen bei Versicherern dazu geführt, dass Prüfungskapazitäten fehlen." Abhilfe für die Branche kann laut Oqio ein digitales Management schaffen, bei dem Versicherer, Wohnungswirtschaft und Handwerker gemeinsam auf einer Plattform agieren. So lassen sich für alle beteiligten Akteure Gebäudeschäden von Anfang an richtig feststellen, kalkulieren und abrechnen. Über die Oqio GmbH Oqio ist ein im Jahr 2018 gegründetes Unternehmen aus München. Das Unternehmen betreibt eine Softwarelösung als digitale Schnittstelle, von der Versicherer, Wohnungsunternehmen und Schadensanierer bzw. unter Vertrag stehende Handwerkerservices profitieren. Das Einsparpotenzial liegt pro Jahr bei mehreren einhundert Millionen Euro. Oqio verschlankt und steuert digitalisiert alle wesentlichen Prozesse, die bei Gebäudeversicherungsschäden auftreten. Die dabei gewonnenen Daten helfen Versicherern, Wohnungsunternehmen und Handwerkern, zu fairen und marktgerechten Konditionen zusammenzuarbeiten. Zusätzlich reduziert sich nachweislich die Durchschnittskostenhöhe bei Schäden. Durch Oqio wird jeder Schritt einer Schadensregulierung für Verantwortliche in der Wohnungs- und Versicherungswirtschaft nachvollziehbar. Alle Beteiligten wissen zu jeder Zeit, in welchem Status bearbeitete Fälle sind. Das Monitoring bringt Vorteile bis dahin, dass Schadenshäufungen analysierbar und durch Predictive Maintenance vorhersehbar werden.