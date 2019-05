Fiat-Chrysler plant mit dem französischen Rivalen Renault einen weltumfassenden Konzern zu erschaffen und legte ein entsprechendes Angebot für einen Zusammenschluss vor. Bei einer Fusion würde hinter Volkswagen der größte Autokonzern der Welt entstehen. Der Verwaltungsrat von Renault wird im Laufe des Tages über die Offerte beraten.

Ein Blick auf den Kursverlauf begeistert aber nicht so sehr, die Renault-Aktie tendierte abgelaufene Woche noch auf einem 4-Jahres-Tief um 50 Euro. Damit hat sich der Wert gut 50 Prozent von seinen Hochs aus Mitte 2018 bei 100,62 Euro entfernt. Der heutige Vorstoß ist natürlich der Kursfantasie geschuldet, weitere Details und Einsparpotenziale müssen nun in die Gesamtrechnung einfließen, weitere Gewinne wären in den nächsten Tagen durchaus denkbar. Ganz risikolos ist ein Engagement aber nicht. ...

