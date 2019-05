Original-Research: curasan AG - von BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE0005494538 Anlass der Studie: GB 2018, Q1 2019, Basisstudien-Update Empfehlung: Halten seit: 27.05.2019 Kursziel: EUR 0,53 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 30.10.2018, vormals Kaufen Analyst: Dr. Roger Becker, CEFA GJ 2018 schwach - Q1/2019 zeigt in die richtige Richtung - Liquidität zentrales Thema Im Geschäftsjahr 2018 lag der Nettoumsatz der curasan AG (DE0005494538, General Standard, CUR GY) mit EUR 5.8 Mio. und das EBITDA mit EUR -3,8 Mio. im mittleren Bereich der angepassten Guidance. In ersten Quartal 2019 zog der Umsatz hingegen wieder um 9% an; bis auf Asien wiesen alle Kernregionen ein (teilweise deutliches) Wachstum auf. Der schwache Absatz im asiatischen Markt könnte laut Management durch bestehende Abnahmeverpflichtungen im laufenden Geschäftsjahr aufgeholt werden. Das operative Ergebnis (EBITDA) hat sich aufgrund von Einmalaufwendungen (a.o. HV und Emission der Wandelanleihe) um 43% verschlechtert. Strategische und strukturelle Maßnahmen wie Kosteneinsparungen im Vertrieb und Marketing sowie die Fokussierung auf margenstarke eigene Produkte sollen das operative Geschäft und die Liquidität stabilisieren. So werden die sonstigen betriebl. Aufwendungen, die in der Vergangenheit stark von der Organisation von und der Teilnahme an kostenintensiven Kongressen mitgeprägt waren, zurückgefahren. Dies basiert auf der Erkenntnis, dass Vertriebs- und Marketingerfolge gerade im Bereich der Orthopädie sich eher über die direkte Ansprache der Entscheidungsträger in den Kliniken einstellen. Eine Folge hieraus ist, dass für den Vertrieb in den USA die Kooperation mit geeigneten Distributionspartnern angestrebt wird. Im Mai hatte das Unternehmen eine Wandelschuldverschreibung i.H.v. rund EUR 1,9 Mio. platziert. Die ersten zwei Kuponzahlungen sind bis 2021 ausgesetzt, was die Kasse zunächst zusätzlich entlastet. Die Zeichnungsquote von ca. 38% macht nach unserem Modell eine Eigenkapitalerhöhung i.H.v. ca. EUR 3 Mio. noch im laufenden GJ zur Sicherung der Liquidität notwendig. Dies haben wir in unserem Modell abgebildet, da hier - wenngleich unter gewissen Bedingungen - eine Zeichnungszusage des Ankerinvestors Donau Invest vorliegt. In unserer angepassten Prognose unterstellen wir einen Aufholeffekt beim Umsatz sowie die Verschlankung der Kostenstruktur. Ein stringentes Forderungs-Management und die Fokussierung auf hochmargige Eigenprodukte wird sich liquiditätsseitig positiv auswirken. Unsere DCF-Analyse resultiert in einem Wert pro Aktie von EUR 0,53. Da dieser Wert auf der Prämisse der noch im laufenden Geschäftsjahr geplanten Kapitalerhöhung basiert, stufen wir die Aktie trotz des Potenzials von 39% mit ??zHalten" ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18177.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG Dr. Roger Becker (CEFA) Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 www.bankm.de roger.becker@bankm.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

May 27, 2019 06:53 ET (10:53 GMT)