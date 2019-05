Köln (ots) -



Am 1. Juni 2019 übernimmt Ina Kiesewetter (57) die Leitung des WDR-Studios in Bonn. Seit 2017 war sie in der Chefredaktion des Programmbereichs Landesprogramme als Formatmanagerin für die Lokalzeiten tätig.



Zu Beginn ihrer Zeit beim WDR arbeitete sie rund 10 Jahre lang als Moderatorin und Reporterin in der Lokalzeit Bergisches Land. 2007 kam sie als Redakteurin ins WDR Funkhaus Düsseldorf und arbeitete in der Lokalzeit aus Düsseldorf und der damaligen Reportage-Redaktion "Hier und Heute". 2015 wechselte sie als stellvertretende Studioleiterin ins Studio Münster.



Ina Kiesewetter freut sich auf ihre neue Aufgabe: "Bonn und die schöne Region, den Rhein und das Siebengebirge zu erleben, die Menschen dort kennenzulernen - das ist eine tolle Herausforderung." Als gebürtige Rheinländerin, Ina Kiesewetter ist in Leverkusen groß geworden, wird sie es genießen, morgens mit dem Fahrrad am Rhein entlang von Königswinter, wo sie ein Appartement gefunden hat, nach Bad Godesberg ins WDR Studio zu fahren. "Der Rhein hat auf mich schon immer eine besondere Anziehungskraft und besonders schön finde ich ihn im Süden von NRW."



WDR-Hörfunkdirektorin Valerie Weber hebt die Bedeutung der regionalen Verwurzelung des WDR hervor: "Mit seinen 11 Landesstudios hat der WDR einen Spitzenplatz in der ARD bei der Regionalisierung seiner Programme. Wir wollen da sein, wo die Menschen sind. Und deswegen sind diese Studios unser ganzer Stolz und unsere Verankerung in Nordrhein-Westfalen. Vom Studioleiter bis zum Volontär, vom Moderator bis zum freien Reporter, bringen alle gemeinsam die Heimat ins Netz, ins Fernsehen und ins Radio."



Das Studio Bonn berichtet über das, was die Menschen im Rheinland bewegt und was sie wissen wollen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport.



Lokalzeit auf WDR 2: Montag bis Freitag von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends immer um Halb. Lokalzeit aus Bonn, WDR Fernsehen: Montag bis Freitag, 19.30 bis 20.00 Uhr. Samstag, 19.30 bis 20.00 Uhr, Lokalzeit am Samstag (landesweit)



