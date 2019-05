Stuttgart (ots) -



"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag, 28. Mai 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen



Hendrike Brenninkmeyer moderiert das Wirtschaftsmagazin.



Weitere geplante Themen der Sendung:



Immobilienkauf - was tun gegen Schadstoffe?



Der Immobilienboom sorgt dafür, dass auch viele ältere Häuser oder Wohnungen zum Verkauf stehen. Doch Vorsicht: Viele heute als gesundheitsschädlich eingestufte Stoffe wie Asbest oder diverse Lösungsmittel wurden noch vor wenigen Jahren standardmäßig für den Hausbau verwendet. Diese Schadstoffe können bei Renovierungsarbeiten freigesetzt werden. Das mussten auch "Marktcheck"-Zuschauer aus der Nähe von Kaiserslautern erfahren. Was kann man in einem solchen Fall tun?



Arztbesuch - welche Rechte haben Patienten?



Welche zusätzlichen, privat zu bezahlenden Behandlungskosten oder Gebühren beim Arzt sind zulässig? Haben Patient*innen Anspruch auf ihre Krankenakte? Wie lange sollte die Wartezeit in einer Praxis maximal sein und welche Folgen hat ein nicht wahrgenommener Termin? "Markcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps und Hinweise.



Rasierklingen - welche schneiden besser?



Markenrasierer oder Klingen vom Discounter - das ist bei einer Nassrasur oft die Frage. Rasieren teure Produkte tatsächlich gründlicher? Wo liegen die Unterschiede zwischen billig und teuer? Experten testen Billig- und Markenrasierer, ein Labor die Qualität der Klingen.



E-Autos - wie laut müssen sie sein?



E-Autos fahren nahezu geräuschlos. Um Unfallgefahren zu vermeiden, müssen neue Fahrzeuge ab Juli lauter werden. Das schreibt eine EU-Verordnung vor. Wie gefährlich sind die leisen E-Autos wirklich? Student*innen prüfen auf einem Testgelände, wann sie ein E-Auto hören und wie viel schneller die Reaktionszeit bei einem Benziner ist.



Grillen - Reinigung mit Hausmitteln



Praxistest in der WG: Lässt sich der Rost des Grills mit Hausmitteln wie Alufolie oder Zeitung schnell und gründlich reinigen?



