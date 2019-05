Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fiat Chrysler vor dem Hintergrund eines möglichen Zusammenschlusses mit Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Fiat Chrysler würde zu den Franzosen gut passen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die beiden Autohersteller würden sich ungeachtet zahlreicher Herausforderungen gut ergänzen./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2019 / 14:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2019 / 14:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-05-27/13:35

ISIN: NL0010877643