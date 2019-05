Der Ausgang der Europawahl wurde mit Erleichterung quittiert. Doch was steht uns noch an politischen Börsen bevor?



Nach der Berichtssaison zieht Marktexperte Roger Peeter von pfp advisory ein Fazit und blickt schon mal voraus auf die nächsten Marktimpulse. Welche das sein könnten und warum er in der nächsten Zeit weiter mit volatilen Märkten rechnet, erklärt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.