Auch wenn es in den vergangenen Monaten nach der Legalisierung von Cannabis in Kanada im Oktober 2018 etwas ruhiger um mögliche Legalisierungsbestrebungen geworden ist, laufen diese im Hintergrund dennoch weiter. Noch in diesem Jahr könnte beispielsweise in Mexiko der Konsum zum Freizeitgebrauch freigegeben werden. Medienberichten zufolge schlägt der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador ein Ende der Prohibition für alle derzeit illegalen Substanzen vor. Der Krieg gegen die Drogen habe die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung, die durch derzeit verbotene Substanzen drohe, zu einer Krise der öffentlichen Sicherheit werden lassen, heißt es im Entwicklungsplan des Landes. Vor ziemlich genau zwei Jahren war Mexiko eines der über 40 Länder, das medizinisches Cannabis legalisiert hat. Nun könnte es das dritte Land werden, das Cannabis vollständig legalisiert hat. Der Oberste Gerichtshof des Landes hat eine Frist bis Oktober gesetzt hat, um einen Regulierungsplan für Cannabis zu entwickeln.

