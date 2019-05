Volkswagen überarbeitet seinen Einkaufszettel für Batterien, so "Bloomberg". Es geht um einen Liefervertrag mit Samsung - Gesamtvolumen 50 Milliarden Euro -, der sich in Luft auflösen könnte, so berichten es Insider. Samsung habe sich ursprünglich bereit erklärt, Batterien für etwas mehr als 20 Gigawattstunden zu liefern. Damit hätten gut 200.000 Autos ausgerüstet werden können. Nun tauchten wohl ...

