Die Mutares Gruppe (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zur Übernahme von 80% der Plati Elettroforniture S.p.A. (Plati), einem europäischen Anbieter von Kabelbäumen, von der chinesischen Deren Gruppe unterzeichnet.

Mit dem Abschluss der Transaktion wird bis Juni 2019 gerechnet. Die Vereinbarung zwischen der Deren Group und Mutares umfasst die Übernahme von 80% der Plati Elettroforniture S.p.A. mit ihren Tochterunternehmen in Polen, Ungarn, der Ukraine und Marokko. Plati wird gemeinsam mit Elastomer Solutions eine Automotive-Gruppe im Portfolio Segment Automotive & Mobility bilden.

Passt ins Portfolio

Plati, mit Sitz im italienischen Madone bei Bergamo, ist ein international-tätiger Anbieter von Kabelbäumen, der Kunden in den Branchen Automotive, Konsumgüter, Healthcare und Telekommunikation beliefert. Das Produktportfolio umfasst Kabelbäume, Fahrzeugkabel, Steckverbinder, PVC-Umspritzungen, sowie elektromechanische Baugruppen. Die Gruppe beschäftigt an ihren fünf Standorten 850 Mitarbeitern und hat im Geschäftsjahr 2018 rund EUR 38 Mio. erwirtschaftet. "Wir freuen uns, mit Plati ein komplementäres Add-On für Elastomer in unser Segment Automotive & Mobility gefunden zu haben und damit den Grundstein für eine neue Zulieferergruppe in unserem Portfolio zu legen. Für Mutares stellt diese Akquisition eine strategisch ideale Ergänzung zu unserem aktuellen Engagement im Automotive-Bereich dar", begrüßt Robin Laik den Neuzugang im Mutares-Portfolio.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Wer verkauft?

Deren Group ist ein führender chinesischer Hersteller von Kabelbäumen und elektronischen Komponenten für die Automobil-, Telematik-, Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikindustrie. Deren beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter in 8 Ländern. Der Konzernumsatz im Jahr 2018 belief sich auf 1 Mrd. Euro. Deren ist seit 2006 börsennotiert.

