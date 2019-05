Mainz (ots) -



Unter dem biblischen Motto "Was für ein Vertrauen" treffen sich vom 19. bis 23. Juni 2019 Deutschlands Protestanten auf dem 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund. Das ZDF berichtet rund um den Kirchentag und überträgt die Diskussionsveranstaltung mit Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sowie den Abschlussgottesdienst aus dem Fußballstadion in Dortmund. Das Magazin "sonntags" widmet sich der Frage, wie wichtig Vertrauen für das Zusammenleben und die Zukunft ist.



Der Eröffnungsbericht "Was Dich hält" am Mittwoch, 19. Juni 2019, 0.45 Uhr, stimmt zum Auftakt des größten evangelischen Laientreffens auf die Themen ein, die den diesjährigen Kirchentag beherrschen. Dazu gehören Zukunftsvertrauen, Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit. Und die Vertrauensfrage: Was bedeutet der Glauben für den Einzelnen?



Anlässlich des Mauerfalljubiläums 2019 findet während des Kirchentags in Dortmund eine Diskussionsveranstaltung zum Thema "30 Jahre Mauerfall - was uns eint, was uns trennt" statt. Sie wird gemeinsam von ZDF und den Veranstaltern des Kirchentags ausgerichtet, das ZDF überträgt am Freitag, 21. Juni 2019, 13.00 Uhr. Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau, der Wittenberger Oberbürgermeister Torsten Zugehör, die Journalistin Angela Elis sowie der Bürgerrechtler und Theologe Frank Richter sprechen über das, was sich in den letzten 30 Jahren in Ost und West getan hat und was noch zu tun ist. Die Moderation übernimmt Andrea Ballschuh, die im ZDF das wöchentliche Magazin "sonntags" präsentiert.



Das Motto des 37. Evangelischen Kirchentags "Was für ein Vertrauen" ist Anlass für das ZDF-Magazin "sonntags", am Sonntag, 23. Juni 2019, 9.33 Uhr, zu erkunden, wie wichtig Vertrauen für das Zusammenleben und für die Zukunft der Welt ist. Andrea Ballschuh trifft vor Ort junge Kirchentagsteilnehmer sowie den EKD-Ratsvorsitzenden Heinrich Bedford-Strohm. Zu Wort kommt auch Kirchentagspräsident Hans Leyendecker, der als investigativer Journalist viele Skandale aufgedeckt hat.



Der Abschlussgottesdienst vom Kirchentag wird mit zirka 72.000 Menschen im Fußballstadion in Dortmund veranstaltet. Das ZDF überträgt live am Sonntag, 23. Juni, 10.00 Uhr. Bevor die Kirchentagsbesucherinnen und -besucher nach fünf Tagen Fest und Diskussion in ihren Alltag zurückkehren, sollen alle vor Ort und zuhause noch einmal erfahren, was Vertrauen stärkt. Timo Böcking (Piano, musikalische Leitung), die Posaunenchöre des Deutschen Evangelischen Kirchentags Dortmund (Landesposaunenwart Ulrich Dieckmann), der Studierendenchor der Evangelischen Popakademie Witten (Chorleitung Miriam Schäfer), das Ensemble Brass Connection und die Band Timo Böcking & Friends laden zum Mitsingen bekannter Choräle und Kirchentagslieder ein.



Der 30-minütige Abschlussbericht "Worauf vertraust Du" geht am Sonntag, 23. Juni 2019, 0.50 Uhr, noch einmal auf die Themen ein, die den diesjährigen Kirchentag prägten; zum Beispiel Zukunftsvertrauen in der digitalen Moderne, Schöpfungsverantwortung und Fragen der Nachhaltigkeit.



Die Katholiken begehen am Donnerstag, 20. Juni 2019, den katholischen Feiertag Fronleichnam. An diesem Tag zeigt das ZDF um 17.15 Uhr die Feiertagssendung "Ein guter Grund zu feiern - Fronleichnam mit Pater Nikodemus Schnabel". Brot gehört für die Deutschen zum Alltag, und Pater Nikodemus möchte herausfinden, wie viel Arbeit darin steckt. Dazu packt er in der Backstube von Familie Blum mit an.



