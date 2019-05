Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), vermeldet einen wichtigen Großauftrag aus China. Das Unternehmen wird in den kommenden sechs Jahren die komplette Front- und Seitenverkleidung für den ersten richtungsweisenden "Long-Nose-Truck" eines großen chinesischen Nutzfahrzeugherstellers produzieren.

"Wir sind doppelt stolz auf diesen großvolumigen Auftrag. Denn einen der wichtigen Hersteller gleich bei seinem ersten Fahrzeug dieser für den chinesischen Markt vielversprechenden Art als Systemlieferant unterstützen zu können, ist für uns ein großer Erfolg", erläutert Andreas Becker, Vorstandsvorsitzender der STS Group AG. Tatsächlich ist es erst seit 2016 durch ein neues Gesetz in China möglich, die so genannten "Long-Nose-Trucks" zu bauen. Diese Nutzfahrzeuggattung bietet verschiedene Vorteile. Einerseits einen geringeren Spritverbrauch durch die bessere Aerodynamik, andererseits bessere Kühlungseigenschaften und insgesamt höhere Fahrleistungen. Bisher produzieren erst zwei Hersteller solche Trucks in geringen Stückzahlen. Doch Marktexperten gehen davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Jahren massiv steigen wird und weitere Hersteller (OEMs) diese Art von Trucks produzieren werden. Das voluminösere Design der Trucks bedeutet zugleich für die STS Group im Vergleich zu herkömmlichen Trucks einen höheren Wertschöpfungsanteil je Fahrzeug. Die Produktion der neuen Bauteile wird im zweiten Quartal des kommenden Jahres anlaufen. Gebaut wird im neuen Werk in ...

