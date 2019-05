Die Unsicherheit um den politischen Kurs Europas dürfte nach diesem Wochenende weiter anhalten. Warum die Börsen trotzdem gelassen in die Woche starten, verrät Derivate-Experte Volker Meinel direkt aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart. Die Wirecard-Aktie legt weiter zu - sehr zur Freude der Anleger, die ihr noch mehr zutrauen. Aufmerksamkeit erntet zudem eine mögliche Hochzeit in der Autobranche, so der Experte im wöchentlichen Marktgespräch.