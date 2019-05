Die Kurzmeldungen: Jamestown leistet Auszahlungen aus einem Immobilienverkauf, Real I.S. schickt einen neuen Australien-Fonds in die Platzierung und die Project-Gruppe erweitert kontinuierlich ihr Portfolio.Jamestown: Ausschüttung aus ImmobilienverkaufWie die Gesellschaft in einer Vertriebsmitteilung bekannt gibt, erfolgte am 24. Mai 2019 die Ausschüttung aus dem erfolgreichen Verkauf des Geschäftshauses Milk Studios und aus der Liquiditätsreserve des Fonds in Höhe von 50 Prozent des gezeichneten Eigenkapitals. Zusätzlich erhalten die Anleger nach Angaben von Jamestown die Ausschüttungen für das Jahr 2018 und zeitanteilig für 2019 in Höhe von sechs Prozent p.a. Wer über ein aktuelles US-Immobilien-Investment nachdenkt, erhält mit dem AIF BVT Residential USA 11 eine Beteiligungsmöglichkeit. Investiert wird in Class-A-Apartmentanlagen an der US-Ostküste. Zum BVT-Fonds

