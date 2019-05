Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das von Consus Real Estate AG (ISIN DE000A2DA414/ WKN A2DA41) (über ihre Tochter SSN Group) im historischen Park der Villa Berg in Stuttgart entwickelte Neubauprojekt "Wohnen an der Villa Berg" hat die Baugenehmigung erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...