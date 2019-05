Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A0Z23G6),ist mit einem erfolgreichen ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2019 gestartet. Im traditionell schwächsten Quartal eines jeden Geschäftsjahres belief sich der Umsatz auf 25,5 Mio. Euro. Nach Bereinigung des Vorjahreswertes (27,0 Mio. Euro) in Höhe des Umsatzbeitrages der in 2018 entkonsolidierten Raymond Gubbay Limited (6,5 Mio. Euro) entspricht dies einem organischen Wachstum von 24 %. In Folge der Umsatzausweitung steigerte die DEAG ebenso ihr Ergebnis und verbesserte die Profitabilität des Konzerns entsprechend weiter. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 1,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresergebnis ...

