Vorzeitige Schließung des Zeichnungsfensters - die Joh. Friedrich Behrens AG wird das öffentliche Angebot für ihre neue Unternehmensanleihe 2019/24 aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig am Freitag, den 31.05.2019 um 13.00 Uhr, beenden. Das teilte die Emittentin heute mit. Zudem wird das Umtauschangebot an die Inhaber der Vorgänger-Anleihe 2015/20 voraussichtlich am Mittwoch, den 29.05.2019, vorzeitig geschlossen wird.

Ursprünglich war eine Umtauschfrist bis zum 07.06.2019 und eine Zeichnungsfrist bis zum 12.06.2019 vorgesehen.

