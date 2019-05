Während darüber diskutiert wird, ob Tesla-Mitarbeiter tatsächlich selbst beim Klo-Papier sparen müssen, zeigt ein Video eindrucksvoll, dass Kapital an einer anderen Front reichlich vorhanden ist: Der Bau der Gigafactory in China geht voran. Schon Ende des Sommers 2019 soll die Konstruktion abgeschlossen sein. Laut Plänen könnten bereits Ende 2019 zwischen 1.000 und 2.000 Model 3 die Fabrik verlassen. Das Video ist beeindruckend, doch ob es reicht, die Stimmung der Aktionäre schnell aufzuhellen, ist fraglich. Was fehlt ist der Glaube an große Nachfrage in China.

