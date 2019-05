ThyssenKrupp ist zurzeit eines der spannendsten Themen am deutschen Aktienmarkt. Was passiert mit der Stahlsparte, nachdem die Fusion mit Tata Steeel geplatzt ist? Was bringt die Ausgliederung der Aufzugssparte? ThyssenKrupp sollte normalerweise mehr wert sein als die 7,5 Milliarden Euro aktuell. Risikofreudige Anleger setzen deshalb auf einen Discount-Call.

