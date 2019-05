Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wie Energieversorger ihre Kundendaten für eine bessere Wertschöpfung nutzen können Omikron-Webinar am 06. Juni beleuchtet die Macht der Daten für Energieversorger (press1) - Pforzheim, 27. Mai 2019 - Daten sind das Gold des digitalen Zeitalters - wenn es gelingt, sie gewinnbringend einzusetzen. Entscheidend ist, dass Unternehmen ihre Daten smart machen und intelligent nutzen. Energieversorger verfügen über einen immens großen Datenschatz, den es im immer intensiveren Wettbewerb um Kunden nutzenbringend einzusetzen gilt. Doch oft ist die Datenqualität nicht optimal. Sei es, dass Namens- und Adressdaten falsch angelegt wurden und Datensätze unvollständig oder doppelt vorhanden sind, sei es, dass die Daten in verschiedenen Silos liegen, auf die nicht direkt zugegriffen werden kann. All das sind Stolpersteine, die digitale Prozesse bremsen und Auswertungen verfälschen. Hinzu kommt der Imageschaden, wenn ein Versorger es nicht schafft, seine Kunden korrekt anzuschreiben. Stadtwerke und Energieversorger müssen in Zeiten der Digitalisierung über ihre Geschäfts- und Privatkunden informiert sein. Nur wenn alle Daten aktuell und in den diversen Daten-Silos synchronisiert sind, lassen sich Sparpotenziale und Umsatzchancen vollumfänglich nutzen. DSGVO-Anfragen können von Mitarbeitern dann auch schnell und zuverlässig geklärt werden. Darüber hinaus sollten die Daten über Fragen Auskunft geben wie: - Hat ein Kunde Insolvenz angemeldet? - Gibt es Bonusbetrüger? - Wie ist die soziodemografische Umgebung der Kunden? - Wie viele Parteien wohnen in einem Haus? Die Omikron Data Quality GmbH ist spezialisiert darauf, die Inhalte von Datenbanken aller Art zu optimieren und für operative Einsatzzwecke gezielt fit zu machen. Energieversorger können davon massiv profitieren, wie erfolgreiche Projekte in der Branche gezeigt haben. Im Webinar "Datenqualität bei Energieversorgern und Stadtwerken" am 06. Juni 2019, 11:30 bis 12.00 Uhr, erläutern die Omikron-Spezialisten, wie dies im Detail funktioniert. Das Webinar beleuchtet die Macht der Daten für Energieversorger und zeigt auf, durch welche Prozesse, Technologien und zusätzliche Informationen sich Vorteile aus den Daten ziehen lassen. Business Intelligence ermöglicht es sogar, das Absprungverhalten von Kunden vorherzusagen. So können Energieversorger auch im Wettbewerb mit Vergleichsportalen bestehen. Weitere Infos und Anmeldung: https://www.omikron.net/webinar-energieversorger-stadtwerk-datenqualitaet Für Presse-Rückfragen: Dr. Burkhard Schäfer, Pressesprecher Omikron Data Quality GmbH Tel. 07213 / 12597-201 E-Mail: mailto:burkhard.schaefer@omikron.net Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/ibot/db/press1.omikron_1558962600.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Logo Omikron (png, 5 KByte) [Quelle/Bildnachweis: Omikron Data Quality GmbH] Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2019 09:15 ET (13:15 GMT)