...in Frankfurt. Als Softwarespezialist mit Schwerpunkt Bau-/Ingenieurwesen erreichte Nemetschek inzwischen mit einem Marktwert von über 5,2 Mrd. Euro für etwa 550 bis 600 Mio. Euro Umsatz in diesem Jahr eine anspruchsvolle Größe. Nur die größere SAP bringt es noch weiter, aber: Wirecard machte vor, wie man mit sehr spezialisierten Produkten/Programmen Märkte neu erobert. Was aus dieser Situation jetzt zu machen ist, erläutert der Aktionärsbrief in seiner jüngsten Ausgabe vom 23.5. ausführlich und ist deshalb eine Lektüre wert. Denn auf Topniveau zu investieren, erfordert eine andere Sicht der Dinge als auf dem Kellerboden eines Comebacks.



