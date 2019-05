Die Wirecard-Aktie knüpft zu Wochenbeginn an ihre Aufwärtsbewegung aus der Vorwoche an und klettert mit einem Plus von über zwei Prozent erneut an die DAX-Spitze. Zeitweise klettert sie dabei auf den höchsten Stand seit Ende Januar. Die Verluste durch die Bilanz-Vorwürfe der Financial Times (FT) sind damit nahezu komplett ausgeglichen.

