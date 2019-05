Hannover (www.anleihencheck.de) - Es sind nur noch zehn Tage bis zur nächsten EZB Sitzung am 6. Juni, so die Analysten der Nord LB.Auf dieser werde die Zentralbank erneut die Prognosen anpassen müssen. Insbesondere die Inflationsprojektion könnte erneut für das zweite Halbjahr adjustiert werden. Auch die Dynamik der Wirtschaft sollte angesichts der letzten Veröffentlichungen im Fokus der Aufmerksamkeit sein. So würden etwa nachgebendes ifo-Geschäftsklima und die wenig überzeugenden Markit Einkaufsmanagerumfragen sowohl für Deutschland als auch für Europa schlussfolgern lassen, dass der konjunkturelle Gegenwind im 2. Quartal zugenommen habe. Bundesbankpräsident und Draghi-Nachfolgekandidat Jens Weidmann habe sich am aktuellen Rand positiv gegeben: Auch wenn der Wachstumsschub nachlasse, befände man sich noch auf hohem Niveau. Der Preisdruck wäre nach wie vor vorhanden. ...

