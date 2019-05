Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Er habe die Schätzung für den Gewinn je Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns reduziert, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte in diesem Jahr steigen, allerdings wegen einmaliger Einflüsse./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2019 / 22:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2019 / 22:17 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-05-27/16:10

ISIN: DE0006599905