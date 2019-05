Pressemitteilung der PCC SE:

Umsatz und EBITDA leicht über Vorjahresniveau, EBT steigt um 7,2 %

Die Duisburger Holding PCC SE ist mit Umsatz- und Ergebniszuwächsen erfolgreich in das Geschäftsjahr 2019 gestartet. Damit konnte die Unternehmensgruppe mit rund 3.500 Mitarbeitern in 18 Ländern ihren Wachstumskurs weiter fortsetzen. "Allen internationalen Handelskonflikten und politischen Unsicherheiten zum Trotz erwies sich die Konjunktur im ersten Quartal 2019 weiterhin als robust", erklärt Ulrike Warnecke, Geschäftsführende Direktorin der PCC SE. "Der Konzernumsatz von 193,6 Millionen Euro im ersten Quartal übertraf infolgedessen leicht den bereits starken Umsatz des Vorjahresquartals von 191,9 Millionen Euro, und dies, obwohl teilweise stark rückläufige Rohstoffpreise das Handelsgeschäft belasteten." Die Umsatzerwartungen wurden damit allerdings nicht erreicht. Hauptgrund dafür war die aufgrund von Verzögerungen bei der Aufnahme der Siliziummetall-Produktion in Island entstandene Umsatzlücke; der Start des Regelbetriebs der neuen Anlage ist nun für das zweite Halbjahr 2019 geplant.

"Ergebnisseitig verlief das erste Quartal beim überwiegenden Teil der Beteiligungen der PCC SE erneut erfolgreich und insgesamt besser als erwartet", so Warnecke. Das Konzernergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) kumulierte sich im ersten Quartal 2019 auf 28,6 Millionen Euro, leicht über dem Vorjahreswert von 27,6 Millionen Euro. Das Ergebnis ...

