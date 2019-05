Die Aktionärspräsenz auf den Hauptversammlungen der Dax-Unternehmen hat in dieser Saison Rekordhöhe erreicht. Das ist gut so, denn Eigentum verpflichtet. Aber was steckt hinter dem gestiegenen Engagement der Aktionäre?

Die Hauptversammlungssaison im Dax neigt sich dem Ende zu. Es fehlen nur noch Linde (26. Juli) und Dax-Neuling Wirecard (18. Juni). Die Dividenden wurden somit weitgehend ausgeschüttet, Vorstände und Aufsichtsräte zogen vor den Aktionären Bilanz.

Und die war gemischt: Gemessen am Indexverlauf war das Börsenjahr 2018 ziemlich mies. Der Dax-Kursindex, der im Gegensatz zum Dax-Performanceindex Dividenden nicht einrechnet, verlor im Jahresverlauf rund 21 Prozent. Allerdings schütteten die Dax-Konzerne für das abgelaufene Geschäftsjahr so viel aus wie nie zuvor. Insgesamt beläuft sich die Ausschüttungssumme auf gut 36 Milliarden Euro.

Erfreulich auch: Die Aktionärspräsenz auf den Hauptversammlungen steigt weiter, inzwischen zum vierten Mal in Folge. Das Düsseldorfer Beratungsunternehmen Barkow Consulting hat die Aktionärstreffen der Dax-Unternehmen analysiert. Demnach lag die Quote der auf den Hauptversammlungen angemeldeten Stammaktien im Durchschnitt bei 67 Prozent. Ein neuer Rekordwert und 1,1 Prozentpunkte mehr als in der der vergangenen Saison. Gegenüber dem Tiefstand von 2004 Prozent stieg die Quote gar um fast 50 Prozent.

Jeder Aktionär zählt

In Deutschland gibt es zwei Kategorien von Aktien: Inhaberaktien und Namensaktien. Inhaberaktien sind völlig anonym, die Besitzer werden nicht registriert, Aktienbestände werden bei einer Bank in das Kundendepot eingebucht. Besitzer von Namensaktien dagegen stehen mit Namen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...