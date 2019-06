capsensixx: Hauptversammlung beschließt alle Tagesordnungspunkte mit 99,9% Zustimmung DGAP-News: capsensixx AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung capsensixx: Hauptversammlung beschließt alle Tagesordnungspunkte mit 99,9% Zustimmung 28.06.2019 / 12:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. capsensixx: Hauptversammlung beschließt alle Tagesordnungspunkte mit 99,9% Zustimmung Frankfurt am Main, 28. Juni 2019 - Die capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17) hat ihre erste Hauptversammlung als börsennotiertes Unternehmen am gestrigen Tag durchgeführt. Bei einer Anwesenheitsquote von rd. 84,1 Prozent des Grundkapitals wurden sämtliche Tagesordnungspunkte (Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Wahl des Abschlussprüfers) mit Mehrheiten von mehr als 99,9 Prozent der Stimmen angenommen. Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der capsensixx CEO, Sven Ulbrich, über den Verlauf des Geschäftsjahres 2018 im Konzern und erläuterte dabei die operativ starke und gegen den Branchentrend verlaufene Entwicklung der Konzerngesellschaften Axxion sowie Oaklet und schilderte die mit planmäßigen Investitionen verbundene Aufbauphase der Tochtergesellschaft coraixx. Zugleich skizzierte er zuversichtlich gestimmt die Perspektiven für das laufende Geschäftsjahr. Nicht zufrieden zeigte der capsensixx CEO sich mit dem Kursverlauf der Aktie und kündigte eine Intensivierung der Kapitalmarktkommunikation an. Über capsensixx capsenxixx übernimmt für Unternehmen die Administration, Strukturierung und Umsetzung von Finanzprodukten verschiedener Assetklassen und Produktabläufe im Finanzbereich (Financial Administration as a Service). Ein hoher Anteil von wiederkehrenden Erlösen und profitables Wachstum charakterisieren das Geschäftsmodell, in dem Fonds und alternative Assets Schwerpunkte sind. In diesen Bereichen verfügen die Tochtergesellschaften Axxion (Kapitalverwaltungsgesellschaft) und Oaklet (Verbriefungsspezialist) über eine sehr starke Marktstellung im deutschsprachigen Raum. Mit dem Technologie Start-up coraixx für die Digitalisierung von Finanzbelegen mittels künstlicher Intelligenz erweitert capsensixx die Wertschöpfungskette und erschließt neue Geschäftsfelder und Kundengruppen mit hohem Wachstumspotenzial. Weitere Informationen finden Sie auf www.capsensixx.de Kontakt: Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: capsensixx@edicto.de 28.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt Deutschland Telefon: +496976805850 Fax: +4969768058520 E-Mail: ulbrich@capsensixx.de Internet: www.capsensixx.de ISIN: DE000A2G9M17 WKN: A2G9M1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 833021 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 833021 28.06.2019 ISIN DE000A2G9M17 AXC0139 2019-06-28/12:53