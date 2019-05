Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Wie so oft befindet sich der Zahlungsabwickler sowohl an der Spitze der meistgekauften Werte, als auch an der Spitze der meistverkauften Werte wieder. Wirecard stärkt aktuell seine Präsenz im skandinavischen Einzelhandel. Dafür ist man eine Vielzahl neuer Partnerschaften eingegangen. Bei den Verkäufen steht die Bitcoin Group auf dem dritten Platz. Zu Wochenbeginn ist der Bitcoin auf ein neues Jahreshoch bei über 8.700 Dollar gestiegen.