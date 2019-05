Sparta AG: Kapitalerhöhung zum Ausgabepreis von 88 Euro je Aktie geplant DGAP-Ad-hoc: Sparta AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Sparta AG: Kapitalerhöhung zum Ausgabepreis von 88 Euro je Aktie geplant 27.05.2019 / 16:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sparta AG: Kapitalerhöhung zum Ausgabepreis von 88 Euro je Aktie geplant Hamburg, 27. Mai 2019 Am heutigen Tag hat der Aufsichtsrat dem Beschluss des Vorstands der Sparta AG zugestimmt, eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen, um eine ordentliche Kapitalerhöhung zu beschließen. Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 10.596.264,00 Euro um bis zu 3.532.088,00 Euro auf bis zu 14.128.352,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 252.292 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Bezugsverhältnis 3:1) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der vorgesehene Ausgabebetrag je neuer Aktie soll 88 Euro betragen. Jedem Aktionär steht ein Bezugsrecht zu. Die Bezugsrechte der Aktionäre sollen frei übertragbar und mindestens im Freiverkehr handelbar sein. Darüber hinaus soll der Hauptversammlung Beschlussfassungen über ein genehmigtes und ein bedingtes Kapital im Rahmen der gesetzlichen Höchstgrenzen vorgelegt werden. Auch hier soll für alle Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht bestehen. Der Vorstand Kontakt: Jens Jüttner Vorstand SPARTA AG Brook 1 20457 Hamburg Fon +49 (0)40 37 41 10 20 Fax +49 (0)40 37 41 10 10 e-mail: info@sparta.de hhtp://www.sparta.de 27.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sparta AG Brook 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: 040-374110-20 Fax: 040-374110-10 E-Mail: info@sparta.de Internet: www.sparta.de ISIN: DE000A0NK3W4 WKN: A0NK3W Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart EQS News ID: 816241 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816241 27.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A0NK3W4 AXC0219 2019-05-27/16:46