Am vergangenen Donnerstag war es wieder soweit: Das Top-Event des heimischen Kapitalmarkts, die Verleihung des Wiener Börse Preis, ging über die Bühne. Wie du dir denken kannst, war dabei das Who is Who der Szene vertreten. Insgesamt folgten rund 350 geladene Gäste der Einladung von Christoph (Boschan) ins Palais Niederösterreich und ließen den heimischen Kapitalmarkt hochleben. Gewinner dürfen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...