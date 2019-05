Die NordLB hat die Einstufung für Osram nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Lichtspezialist habe zwar schwach abgeschnitten, jedoch etwas besser als zuvor vom Unternehmen selbst in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Die konjunkturelle Schwäche dürfte noch eine Weile anhalten, aber langfristig sorge der strategische Schwerpunkt auf optische Halbleiter, Automobil und digitalen Anwendungen für Wachstumsphantasie./la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2019 / 15:37 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2019 / 15:42 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2019-05-27/17:06

ISIN: DE000LED4000