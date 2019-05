Das Analysehaus SRC hat seine Kaufempfehlung ("Buy") für die Anteilsscheine der s Immo auf "Accumulate" hinuntergestuft. Das Kursziel wurde dagegen von 21,5 auf 22,5 Euro im Kommentar des Wertpapierexperten Stefan Scharff hochgeschraubt.

Laut des Analysten Scharff hat der Konzern einen guten Start in das Geschäftsjahr hingelegt. Dabei hebt er den zehnprozentigen Anstieg des Funds From Operations I (FFO I) hervor, eine der wichtigsten Gewinnkennzahlen im Immobiliensektor.

Beim Gewinn je Aktie prognostiziert der SRC-Analyst weiterhin 2,34 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2019 sowie 2,36 Euro (2020) und 2,08 Euro (2021) für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 0,75 Euro (2019), auf 0,80 Euro (2020) und auf 0,85 Euro (2021).

An der Wiener Börse tendierten die Papiere des Immobilienkonzern am Montagnachmittag mit plus 1,35 Prozent bei 20,25 Euro.

Analysierendes Institut SRC Research

ISIN: AT0000652250