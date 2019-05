München/Haar (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ab sofort bringt Danone mit der neuen Marke ALL I WANT als erstes Unternehmen in Deutschland Frischkäsezubereitungen und Kefir auf den Markt, die vollkommen ohne Zuckerzusatz auskommen, dafür aber durch ungewöhnliche Geschmacksrichtungen, wie MANGO-KURKUMA und GURKE & LIMETTE, auffallen. Alle ALL I WANT Produkte bestehen zu 100 Prozent aus natürlichen Zutaten, sind frei von zugesetztem Zucker oder Süß-stoffen, haben einen geringen Fettanteil, dafür aber viel Protein und sind besonders cremig im Geschmack.



TOTALLY IN LAV-ENDEL



Die ALL I WANT Frischkäsezubereitungen sind in den sechs Geschmacksrichtungen BLAUBEERE-TRAUBE & LAVENDELGESCHMACK, MANGO-KURKUMA, ZITRUS-APFEL-INGWER, BANANE-KIRSCH, DATTEL-KOKOSNUSS-BUCHWEIZEN und NATUR erhältlich. Die UVP vom 154-Gramm-Becher liegt bei 0,89 Euro.



GRANATIG UNTERWEGS



Der ALL I WANT Kefir wird in den drei Sorten BLAUBEERE & GRANATAPFEL, GURKE & LIMETTE und NATUR angeboten. Der Kefir ist in einer 260-Gramm-Flasche erhältlich, die UVP liegt bei 0,99 Euro.



Alle ALL I WANT Produkte werden aufgrund ihrer sehr guten Nährwertqualität durch das Nutri-Score-Bewertungssystem mit einem "A" gekennzeichnet. Bei Nutri-Score handelt es sich um ein unabhängiges, leichtverständliches, wissenschaftsbasiertes Kennzeichnungssystem auf der Vorderseite von Produkten. Es bewertet verarbeitete Lebensmittel anhand ihrer Nährwertangaben und stuft sie in Kategorien von A, grün, bis E, rot, ein.



ALL I WANT ist ab sofort deutschlandweit bei ausgewählten Lebensmitteleinzelhändlern, wie REWE, HIT, Globus und Wasgau, erhältlich.



Auf einen Blick



Produktname: ALL I WANT Frischkäsezubereitung Launchtermin: Mai 2019 Sorten: BLAUBEERE-TRAUBE & LAVENDELGESCHMACK; ZITRUS-APFEL-INGWER; MANGO-KURKUMA; BANANE-KIRSCH; DATTEL-KOKOSNUSS-BUCHWEIZEN; NATUR Verpackungseinheit: 154-Gramm-Einzelbecher UVP (unverbindliche Preisempfehlung): 0,89 Euro



Produktname: ALL I WANT Kefir Launchtermin: Mai 2019 Sorten; BLAUBEERE & GRANATAPFEL; GURKE & LIMETTE; NATUR Verpackungseinheit: 260-Gramm-Flasche UVP (unverbindliche Preisempfehlung): 0,99 Euro



ALL I WANT Frischkäsezubereitung & Kefir Verfügbarkeit: Deutschlandweit im ausgewählten LEH, z.B. bei REWE, HIT, Globus und Wasgau.



Bildmaterial Das hochauflösende Bildmaterial ist unter folgendem Link verfügbar: http://ots.de/mDEdz6



Nutri-Score



Nutri-Score ist ein für den Verbraucher leicht verständliches System und wurde von unabhängigen Wissenschaftlern in Frankreich entwickelt.



Mit dieser Kennzeichnung kann jeder auf einen Blick die Nährwertqualität eines Produkts erkennen und Lebensmittel leichter miteinander vergleichen. Nutri-Score wird auf Basis von 100 Gramm berechnet und nicht pro Portion. Es hat in zahlreichen Studien gezeigt, dass es das Einkaufsverhalten der Verbraucher positiv beeinflusst. "In wissenschaftlichen Studien zeigte sich die Wirksamkeit der Kennzeichnung(1). Dies macht Nutri-Score zu einer gelungenen Synthese aus leicht verständlicher Kennzeichnung und fachlich korrekter Bewertung", sagt Prof. Dr. Hans Hauner, Inhaber des Lehrstuhls für Ernährungsmedizin an der TU München und Vorsitzender der Deutschen Diabetes Stiftung. In Frankreich wurde Nutri-Score bereits 2017 auf freiwilliger Basis erfolgreich eingeführt, dem Beispiel wollen Spanien und Belgien folgen. In Deutschland wird Nutri-Score von Verbraucherschützern empfohlen, eine nationale Empfehlung zur Nährwertkennzeichnung wird aktuell diskutiert. Neben Danone haben sich der Tiefkühlkosthersteller iglo, der Tiefkühlkost-Direktvertrieb bofrost, die Großbäckerei Mestemacher sowie der Hersteller von Tiefkühlkartoffelprodukten, McCain, dazu entschlossen, Nutri-Score einzuführen.



Danone



Die Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München produziert Joghurt- und andere Milchfrischeprodukte in den Molkereien Rosenheim und Ochsenfurt. Beliebte Marken von Danone sind Actimel, Activia, Dany und FruchtZwerge.



(1) z.B. Egnell, M., Talati, Z., Hercberg, S., Pettigrew, S., & Julia, C. (2018). Objective Understanding of Front-of-Package Nutrition Labels: An Interna-tional Comparative Experimental Study across 12 Countries. Nutrients, 10(10), p. 1542. MDPI AG. z.B. Santé Publique France (2018). 91 % des Français sont favorables à ce que le logo Nutri-Score soit présent sur les emballages des produits alimentaires.



OTS: Danone GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8843 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8843.rss2



Pressekontakt: Linda Schumacher Unternehmenskommunikation c/o Danone GmbH, Richard-Reitzner-Allee 1, 85540 Haar T: +49 (0) 89 62733 419 E: linda.schumacher@danone.com www.danone.com