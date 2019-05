Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG



Wien (pta033/27.05.2019/17:05) - S IMMO AG Wien, FN 58358 x ISIN AT0000652250



Ergänzung der Tagesordnung der bereits einberufenen 30. ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, dem 14. Juni 2019, um 10:30 Uhr, im Vienna Marriott Hotel in 1010 Wien, Parkring 12a



Die Einberufung der kommenden 30. ordentlichen Hauptversammlung der S IMMO AG für Freitag, den 14. Juni 2019, um 10:30 Uhr, im Vienna Marriott Hotel in 1010 Wien, Parkring 12a, wurde am 17. Mai 2019 bekannt gemacht.



Aufgrund eines am 23. Mai 2019 eingelangten Verlangens gemäß § 109 AktG der IMMOFINANZ AG, FN 114425 y, 1100 Wien, Wienerbergstraße 11, die an der Gesellschaft seit mehr als drei Monaten 19.499.437 Stückaktien hält und damit über einen Anteil, der fünf von Hundert des Grundkapitals der Gesellschaft übersteigt, verfügt, wird die am 17. Mai 2019 im Amtsblatt zur Wiener Zeitung, durch pressetext.com und auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.simmoag.at veröffentlichte Tagesordnung der eingangs genannten ordentlichen Hauptversammlung der S IMMO AG um einen Tagesordnungspunkt, welcher wie folgt lautet, ergänzt:



"7. Beschlussfassungen über Änderungen der Satzung in § 13"



Die um diesen Punkt ergänzte Tagesordnung lautet wie folgt: TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2018 samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses zum 31.12.2018 samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung, des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2018. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018. 5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019. 6. Wahl einer Person in den Aufsichtsrat. 7. Beschlussfassungen über Änderungen der Satzung in § 13



Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung Folgende Unterlagen gemäß § 108 Abs 3, 4 iVm § 109 Abs 2 AktG sind ab sofort im Internet unter www.simmoag.at zugänglich: * das Aktionärsverlangen gemäß § 109 AktG der Aktionärin IMMOFINANZ AG mit Beschlussvorschlägen samt Begründung, * Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats der S IMMO AG zum Aktionärsverlangen der IMMOFINANZ AG * die gesamte Tagesordnung unter Berücksichtigung der gegenständlichen Ergänzung sowie eine aktualisierte Fassung der Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats * neue Vollmachtsformulare.



Wien, im Mai 2019 Der Vorstand



(Ende)



Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Andreas Feuerstein Tel.: +43 1 22795-1125 E-Mail: andreas.feuerstein@simmoag.at Website: www.simmoag.at



ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1558969500746



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 27, 2019 11:05 ET (15:05 GMT)