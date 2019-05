Die Fusionspläne von Fiat Chrysler und Renault haben die Anleger an den europäischen Börsen am Montag begeistert. Die gute Stimmung aus der Autobranche schwappte auch auf den Gesamtmarkt über, so dass der EuroStoxx am Ende 0,40 Prozent auf 3364,04 Punkte gewann. Er hatte am Freitag eine verlustreiche Woche immerhin versöhnlich abgeschlossen.

Der Pariser Leitindex Cac 40 legte um 0,37 Prozent auf 5336,19 Punkte zu. An der Börse in London wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

Von den Europawahlen am Wochenende gingen keine größeren Impulse aus. Am Markt hieß es, die Volksparteien hätten zwar vielerorts an Stimmen eingebüßt, der von einigen befürchtete deutlichere Rechtsruck sei aber ausgeblieben./la/he

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

