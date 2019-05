FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Die Erleichterung über den Ausgang der Wahlen zum Europa-Parlament stützte etwas, weil die EU-kritischen Rechtsparteien nicht so stark abgeschnitten haben wie befürchtet. Zudem fehlten mit London und der Wall Street zu Wochenbeginn wichtige Impulsgeber - beide Leitbörsen waren wegen Feiertagen geschlossen. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 12.071.

SPD dürfte in Regierung bleiben

Der Ausgang der Europawahl wurde länderweise diskutiert. In Deutschland wird der Niedergang der SPD als Problem für die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel gesehen. "Die SPD wird aber vermutlich erst einmal in der Regierung bleiben, zumindest bis zu den Wahlen in einigen ostdeutschen Bundesländern im September", sagte Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding.

Auf Unternehmensseite standen die Fusionspläne von Fiat Chrysler und Renault im Fokus, was für die Zulieferindustrie als tendenziell negativ gewertet wurde. Denn ein Zusammenschluss der beiden Riesen hätte sicherlich im Zuge der damit verbundenen Synergie- und Effizienzmaßnahmen zur Folge, dass der Preisdruck auf die Zulieferer weiter zunehmen wird. Dürr verloren 0,2 Prozent, Aumann 2,8 Prozent und Deutz 0,7 Prozent.

First Sensor sprangen dank Übernahmehoffnungen 8,9 Prozent auf 26,85 Euro. Das Unternehmen hat bestätigt, dass es von TE Connectivity eine rechtlich unverbindliche Interessensbekundung mit einem indikativen Angebotspreis von rund 28 Euro je Aktie erhalten hat. Es sei aber noch offen, ob es tatsächlich zu einem Übernahmeangebot kommen wird, teilte FS mit.

Akasol steigen trotz schwacher Marge

Akasol reagierten auf die Bekanntgabe der Geschäftszahlen mit Aufschlägen von 2,8 Prozent. Und das, obgleich die EBIT-Marge nach Einschätzung der Citigroup schwach ausgefallen ist und deutlich unter dem Ziel von über 7 Prozent liegt. Der Grund dafür dürfte in der bestätigten Prognose gelegen haben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 43,8 (Vortag: 82,4) Millionen Aktien im Wert von rund 1,67 (Vortag: 3,18) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner und 5 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.071,18 + 0,50% +14,32% DAX-Future 12.064,00 + 0,51% +13,92% XDAX 12.068,96 + 0,29% +14,06% MDAX 25.234,06 + 0,29% +16,89% TecDAX 2.863,47 + 0,65% +16,87% SDAX 11.062,01 + 0,23% +16,33% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 167,62 29 ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2019 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.