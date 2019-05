Tagesausblick für 28.5.: DAX in müdem Handel fester. Autobauer im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Investoren schüttelten die Europawahl von gestern schnell ab und präsentierten sich zum Wochenauftakt freundlich. Der insgesamt müde Handel ist heute zu einem gewissen Teil dem feiertagbedingten Fernbleiben der Engländer und US-Amerikaner zu zu schreiben. So schloss der DAX mit einem Plus von 0,5 Prozent beziehungsweise 60 Punkten bei 12.070 Punkten und der EuroStoxx 50 mit einem Zugewinn von 0,35 Prozent bei 3.360 Punkten. Morgen kommen die Angelsachsen aus dem verlängerten Wochenende zurück. Möglicherweise geben sie den Aktienmärkten entscheidende Impulse.

Am Anleihemarkt gab die Rendite langfristiger deutscher Anleihen auf minus 0,14 Prozent nach. Rohstoffe zeigten sich derweil wenig verändert. Der Preis für eine Feinunze Gold verharrte bei 1.285 US-Dollar pro Feinunze und das Barrel WTI Öl kostet aktuell knapp 59 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

FiatChrysler will mit Renault fusionieren. Anleger zeigten sich von der Idee begeistert. Die Aktien von FiatChrysler und Renault gaben daraufhin kräftig Gas. Der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge rechnet die chinesische Vereinigung der Automobilhersteller in diesem Jahr mit einer Stagnation des Autoabsatzes in China. Die Aktien der deutschen Hersteller BMW, Daimler und VW präsentierten sich daraufhin fester. Nach dem Ausverkauf der vergangenen Tage konnte sich die Aktie von Henkel heute wieder erholen. Ob dies der Beginn eines Rebounds ist muss sich jedoch noch zeigen. Siltronic profitierte von einem positiven Analystenkommentar. Bei den Automobilzuliefern zeigte sich ein differenziertes Bild. Titel wie Aumann und Leoni setzten ihre Talfahrt fort während sich Knorr Bremse an die Widerstandsmarke von EUR 96,40 heranschob. BayWa, Bechtle, Evonik, Fraport, SMA Solar und Software AG laden morgen zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für Juni

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, Mai

USA - Verbrauchervertrauen, Mai

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken:12.100/12.220/12.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.710/11.850/11.940/ 12.000 Punkte

Der DAX startete freundlich in die neue Woche. Allerdings fehlte den Bullen die Durchschlagskraft. So verharrte der Index im Tagesverlauf zwischen 12.060 und 12.100 Punkten. Auf der Oberseite formiert sich bei 12.100 Punkte eine starke Widerstandsmarke. Nachhaltige Impulse dürfte es frühestens oberhalb von 12.100/12.150 Punkte geben. Auf der Unterseite findet der Index zwischen 11.940 und 12.000 Punkten eine solide Unterstützung.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.04.2019 - 27.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.05.2014 - 27.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,15 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 5,06 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.05.2019; 17:33 Uhr

