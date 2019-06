Am Freitag ging es abwärts für den DAX. Mit einem weiteren Gap nach unten hat sich die Stimmung verschlechtert. Auch heute zum Monatsauftakt wird der DAX schwächer bei ca. 11.645 Punkten taxiert. Die 200-Tageslinie, die bei 11.620 Punkten verläuft, gerät so in den Fokus. Letztlich keine Änderung in der bisherigen Einschätzung: Aus Sicht der Tageskerzen besteht zudem nach Ausbruch aus dem Aufwärtstrendkanal ...

