FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will seine spanische Tochter Seat auf dem weltgrößten Automarkt an den Start bringen und verspricht sich besonders im Bereich E-Autos großes Wachstum. In zwei bis drei Jahren soll Seat zusammen mit dem einheimischen Hersteller JAC in China auf den Markt kommen, teilte der Wolfsburger Konzern mit. VW verfügt mit dem Partner seit 2017 über das Gemeinschaftsunternehmen JAC Volkswagen.

Eine entsprechende Vereinbarung für den Start von Seat wurde nun im spanischen Martorell beim Besuch einer chinesischen Regierungsdelegation unterzeichnet, wie VW weiter mitteilte. "Durch die enge Zusammenarbeit von Seat und JAC können wir auf dem weltgrößten Markt für Elektromobilität Synergien schaffen, die unsere Marktabdeckung deutlich vergrößern", wird VW-CEO Herbert Diess in der Mitteilung zitiert.

Im Jahr 2021 wollen die Unternehmen ein Forschungszentrum in Hefei eröffnen. Die Provinzhauptstadt ist Sitz von JAC Volkswagen. JAC und Seat planen die Entwicklung einer eigenen Plattform für kleinere E-Autos.

