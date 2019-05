ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt lief in der Schweiz am Montag weiter nach oben und bewegte sich damit im Gleichklang mit den meisten europäischen Börsen. Die leichte Entspannung im Handelsdisput zwischen Amerika und Japan dämpfte die Sorgen um die weltweiten Handelskonflikte. Zudem kamen von den Wahlen zum Europäischen Parlament zwar einige kleinere Störfeuer, doch haben sich im Vorfeld kursierende schlimmere Befürchtungen nicht bewahrheitet.

Unterstützung kam auch von neuen Konjunkturdaten. So hat sich der ohnehin brummende Arbeitsmarkt in der Schweiz weiter verbessert, was die Hoffnung auf ein steigendes Verbrauchervertrauen weckt. Die Frage sei nun, wann und ob die Konsumenten tatsächlich mehr ausgeben werden, hieß es am Markt. Vorteilhaft für die eidgenössischen Exporteure war die Entwicklung am Devisenmarkt, wo der Franken gegen den Euro und den Dollar nachgab. Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 9.713 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 22,85 (zuvor: 36,79) Millionen Aktien.

Die Novartis-Aktie profitierte von der Zulassung von Zolgensma durch die FDA in den USA. Das Medikament bekämpft die Erbkrankheit Spinale Muskelatrophie bei Säuglingen und Kleinkindern. Mit einem Preis von über 2 Millionen Dollar ist das Medikament laut Beobachtern das teuerste Medikament aller Zeiten. Allerdings reicht eine einzelne Dosis für die Behandlung aus. Die Aktie rückte um 1,5 Prozent vor. Für die Aktie des Wettbewerbers Roche ging es um 0,2 Prozent nach oben.

Swatch tendierten nur optisch im Minus, da das Unternehmen eine Dividende von 8 Franken ausgeschüttet hat. Die Aktie verlor aber nur 1,7 Prozent oder 4,60 Franken und zeigte damit Stärke. Die Aktie des Wettbewerbers Richemont gewann 0,8 Prozent. Neben dem nachgebenden Franken stützte auch die Hoffnung auf Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit. Solche Hoffnungen halfen aber nicht der AMS-Aktie, die weiter unter dem Huawei-Boykott litt und nochmals 1,7 Prozent nachgab.

