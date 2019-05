DAX-Anleger zeigen sich erleichtert, Wirecard auf dem Weg zu altbekannten Höhen

Der DAX konnte einen positiven Start in die neue Börsenwoche verbuchen. Allerdings fehlten die ganz großen Impulse, da die US-Börsen aufgrund eines Feiertags geschlossen blieben.

Das war heute los. Der DAX verzeichnete leichte Kurszuwächse und hielt sich oberhalb der psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke auf. Von Euphorie jedoch keine Spur. Investoren analysierten die Europawahl vom Wochenende. Zwar konnten die EU-kritischen Parteien deutlich zulegen und in einigen Ländern die stärkste Kraft bilden, insgesamt blieben deren Stimmenzugewinne jedoch unter den schlimmsten Befürchtungen.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte heute einmal mehr vor allem die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Das Kursplus lag zeitweise bei rund 2,5 Prozent. Der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München setzte damit seine Erholungsrallye der vergangenen Wochen fort. Wirecard könnte bald sogar das Kursniveau von Ende Januar erreichen. Damals hatten "Financial Times"-Berichte zu mutmaßlichen Bilanzmanipulationen in der Wirecard-Niederlassung in Singapur zu einem regelrechten Kurseinbruch des DAX-Wertes geführt. Inzwischen scheint das Anlegervertrauen wieder zurückzukehren.

