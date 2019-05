In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 27.05. 17:43: Viele Chinesen fühlen sich derart von Trumps Handelskrieg provoziert, dass sogar die Regierung nervös wirdErneut nimmt der Handelskrieg zwischen den USA und China neue Dimensionen an. Nicht nur, dass sich die chinesischen Medien zu zweifelhaften Warnungen hinreißen lassen, im Internet scheint ...>> Artikel lesen 27.05. 17:13: Tiktok-Mutter Bytedance will ein eigenes Smartphone bauenTiktok ist eine chinesische Social-Media-Plattform für Kurzvideos und vor allem in Asien, den USA, aber auch anderen Teilen der Welt beliebt. Im Jahr 2017 startete Bytedance die Plattform ...>> Artikel lesen 27.05. 16:37: Billige ...

