tmc Content Group AG: GEWINNWARNUNG DGAP-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung tmc Content Group AG: GEWINNWARNUNG 27.05.2019 / 19:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Im Zuge der Abschlussarbeiten des Jahresabschlusses 2018 der tmc Content Group AG, Zug, verlangt die Revisionsstelle, Deloitte AG, infolge des geänderten Marktumfeldes in unserem Geschäft in der DACH-Region eine ausserordentliche und unvorhergesehene Abschreibung auf unseren Markenrechten. Zusammen mit den uns immer noch belastenden Kursverlusten zwischen Euro und Schweizer Franken erwarten wir neu einen Verlust von CHF 800'000.00. Hierbei handelt es sich um einen ausserordentlichen, nicht cash-wirksamen Verlust aus ausserordentlicher Abschreibung und Kursverlust. Kontakt: E-mail: info@contentgroup.ch tmc Content Group AG Poststrasse 24 CH-6300 Zug Switzerland Tel: +41 41 766 25 30 Fax: +41 62 756 13 64 27.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: tmc Content Group AG Poststrasse 24 6300 Zug Schweiz Telefon: +41-41-7662530 Fax: +41-62-7561364 E-Mail: info@contentgroup.ch Internet: http://www.contentgroup.ch ISIN: CH0016458363 WKN: 121527 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 816325 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 816325 27.05.2019 CET/CEST ISIN CH0016458363 AXC0258 2019-05-27/19:13