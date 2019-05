Statt sich den Grünen anzubiedern, sollte man sich in der CDU nach den selbst verschuldeten Gründen für deren Stärke fragen. Ein Blick zurück in die eigene Geschichte täte not.

Über 20 Prozent für die Grünen! In den meisten Großstädten und bei jungen Wählern sind sie stärkste Partei. Während Ska Keller und Co ihren Erfolg vermutlich noch gar nicht richtig fassen können, hat die CDU-Parteizentrale schon reagiert. Und zwar so, wie man es von einer Partei nicht anders erwarten kann, die längst jeden politischen Willen jenseits des Erhaltens der schieren Machtposition verloren hat. In einem Papier, das noch in der Wahlnacht an Mitglieder des Bundesvorstands versandt wurde, klagt die CDU-Bundesgeschäftsstelle laut "Welt" über die "Serie der Unentschlossenheit im Umgang mit Phänomenen wie ‚Fridays for Future" und plötzlich politisch aktivierten YouTubern…". Mit letzterem meint man natürlich das millionenfach verbreitete Video von "Rezo", in dem dieser der CDU vor allem vorwirft, nichts gegen den Klimawandel zu unternehmen. Letztlich ist diese Analyse, deren Autoren vermutlich nicht erst nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses zu ihren Einsichten kamen, ein Aufruf, die CDU programmatisch (noch) weiter an den Grünen auszurichten.

Tatsächlich war ganz offensichtlich das entscheidende Motiv für die große Wählerwanderung von den einstigen Volksparteien CDU/CSU und SPD zu den Grünen ökologischer Art. In Deutschland im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern (von einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit kann nach wie vor überhaupt keine Rede sein!) war dies eine "Klimawahl", wie Bernd Ulrich, Politikchef der "Zeit" und ehemaliger Mitarbeiter der Grünen, zutreffend feststellt. Wobei die Schwerpunktsetzung der Berichterstattung in vielen Medien daran wohl durchaus Anteil hatte: Das Phänomen Greta und Fridays for Future hat in der deutschen Presse einen entscheidenden Verstärker gefunden. Die Grünen, unbelastet von Regierungsverantwortung (an die Jahre 1998 bis 2002 können sich Millennials bekanntlich nicht erinnern), erschienen so als Partei, die die Jugend vor der bevorstehenden Klima-Apokalypse retten kann.

Blickt man jedoch in die Geschichte der CDU zurück, so kann man zu einem differenzierteren Urteil kommen: Die CDU erntete am Sonntag zum wiederholten Male die bitteren Früchte ihrer jahrzehntelangen politischen Ignoranz, intellektuellen Trägheit und kurzsichtigen Machtversessenheit. Die Bewahrung der Natur ist das denkbar konservativste politische Thema. In einer entscheidenden Phase der Nachkriegsgeschichte hat die damalige CDU, die noch konservativ zu sein glaubte, es leichtfertig aus den Händen gegeben. Das rächt sich seither. Leidtragend ist nicht nur die CDU als Partei. Unter die Räder kommt auch die praktische Vernunft der ökologisch-ökonomischen Politik.

Blicken wir kurz zurück in jene entscheidende Phase der späten 1960er und frühen 1970er Jahre. Damals veränderte sich so einiges. Nicht zuletzt erwachte in der Öffentlichkeit (nicht nur, aber vor allem der deutschen) die Erkenntnis, dass die ökologischen Nebenfolgen der industriellen Wirtschaftsweise ein nicht länger zu ignorierendes Ausmaß erreicht hatten. Man kann im Nachhinein mit dem Historiker Joachim Radkau von einer "ökologischen Wende" sprechen - wobei der Begriff einerseits ein seit damals verändertes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...