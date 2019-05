An den großen osteuropäischen Aktienmärkten haben sich am Montag die Handelsplätze in Budapest und Moskau der insgesamt freundlichen Stimmung an den europäischen Leitbörsen angeschlossen. In Warschau hingegen zeigte sich ein klarer Trend und in Prag ging es mit den Kursen weiter nach unten. Der US-Börsenfeiertag an der Wall Street lähmte derweil etwas das Börsengeschehen.

Der Budapester Bux legte um 0,46 Prozent auf 40 207,91 Einheiten zu. Unter den Schwergewichten verbuchten die Papiere der OTP Bank mit plus 1,6 Prozent den deutlichsten Zuwachs. Dahinter gewannen die Aktien von MTelekom 0,9 Prozent und die von Gedeon Richter 0,8 Prozent.

Der Warschauer Wig-30 bewegte sich mit minus 0,02 Prozent auf 2520,92 Punkte kaum vom Fleck. Der breiter gefasste Wig schloss 0,05 Prozent höher bei 56 781,50 Zählern. Unter den Einzelwerten präsentierten die Aktien des Telekomunternehmen Orange Polska mit plus 3,8 Prozent und die Papiere des Schuheinzelhändlers CCC mit minus 4,3 Prozent die auffälligsten Kursbewegungen.

Der tschechische Leitindex PX weitete seine jüngsten Verluste aus und gab um 0,15 Prozent auf 1040,29 Punkte nach. Unter den schwer gewichteten Finanzwerten büßten die Anteilscheine der österreichischen Erste Group 1,2 Prozent ein.

In Moskau stieg der RTSI um 0,70 Prozent auf 1288,12 Punkte./ste/APA/la/he

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

