Die Wahlbeteiligung der Spanier bei den EU-Wahlen war an diesem Sonntag um 15 Prozentpunkte höher als 2014. Was auch daran liegt, dass der 26.Mai in Spanien ein Super-Wahltag mit Kommunal-, Regional- und EU-Wahlen am selben Tag war. Die Sozialisten führen nach der ersten Hochrechnungen auf allen Ebenen, auch der EU, wo sie auf 32,8 Prozent der Stimmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...