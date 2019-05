Köln (ots) - Im Interview mit dem RTL Nachtjournal hat SPD-Chefin Andrea Nahles heute Abend angekündigt, dass die Wahlen zum Fraktionsvorsitz vorgezogen werden! Sie tritt wieder an.



Zitat Andrea Nahles:



"Dann hat es aus der Fraktion allerdings die Aufforderung gegeben, dass man da Klarheit schafft personell. Und da sage ich: Ja, ich werde die Fraktionsvorsitzenden-Wahlen, die im September geplant waren, jetzt vorziehen auf nächste Woche. Und alle, die kandidieren wollen, die es anders machen wollen, die sollen dann antreten. Und dann klären wir das. Und ich hoffe, dass wir dann danach mit neuer Klarheit uns den eigentlichen Problemen widmen können."



"Auf jeden Fall trete ich wieder an. Es ist ja spekuliert worden, dass auch andere antreten wollen. Dazu gebe ich die Möglichkeit, voraussichtlich Anfang nächster Woche."



