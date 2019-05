Stuttgart (ots) - Für Sebastian Kurz läuft es nicht schlecht. Das Misstrauensvotum, das im Parlament eine klare Mehrheit fand, wird ihm eher nutzen - denn zur Schwiegersohn- und Prinzenrolle kommt jetzt noch der Märtyrer-Bonus. Wahrscheinlich werden er und seine auf ihn zugeschnittene ÖVP im September bei den Wahlen sehr gut abschneiden. Interessant war, dass er am Montag die liberalen Neos lobte, die den Misstrauensantrag nicht unterstützten. Es wäre wohl nicht nur ihm, sondern auch weiten Teilen der Wirtschaftswelt in Österreich sehr angenehm, wenn er ab Herbst mit den Neos koalieren würde.



