LANCASTER, Pennsylvania, May 28, 2019, der globale Branchenführer für Sicherheit, Verbesserung und Schutz von Marken, Dienstleistungen und Umsatz gab heute eine strategische Partnerschaft mit Maxim Label and Packaging, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Maxim Group of Shanghai, China, bekannt.



Als 1973 gegründetes Unternehmen in Familienbesitz ist die Maxim Group zu einem großen Herstellungs- und Exportkonglomerat mit mehr als 2.000 Mitarbeitern an 14 Standorten in 11 Ländern gewachsen. Es ist seine Mission, verlässliche, globale und nahtlose Lösungen für die Marken- und Verpackungsindustrie zu liefern.

Die strategische Partnerschaft zwischen OpSec und Maxim wird den Kampf gegen den Anstieg von Markenpiraterie und nachgeahmte Waren aufnehmen.

Marken, sowohl kleine wie große, werden von der neuen Partnerschaft profitieren, da die beiden Unternehmen ihre Expertise verbinden, um einzigartige Label- und Verpackungslösungen zu schaffen, die Nachahmung bekämpfen, die Integrität der Lieferketten sicherstellen und Markenwert im Einzelhandel und Online-Marktplätzen schützen.

"OpSec ist der globale Marktführer auf dem Gebiet der Sicherheitslösungen für Marken, Assoziationen und Institutionen auf der ganzen Welt,? sagte Johnny Chai, Chairman and CEO of Maxim. "Da wir selbst ein weltweit führendes Unternehmen sind, ist es wichtig für uns, uns mit innovativen Unternehmen zu verbünden, die unsere Lösungen für diejenigen Kunden, die ihre Produkte gegen Nachahmung schützen wollen, ergänzen.?

"Maxim ist ein klarer Partner der Wahl für OpSec,? sagte Richard Cremona, CEO von OpSec. "Seine Expertise wird es uns ermöglichen, unsere Produkte und Dienstleistungen in Asien mit einem verlässlichen strategischen Partner zu erweitern.?

Über OpSec Security

OpSec Security ist der Marktführer bei der Bekämpfung von Nachahmungen für Marken, Transaktionskarten und Regierungsdokumenten sowie Währungen. OpSec liefert eine umfassende Suite von durchgängigen Lösungen, einschließlich modernen physischen Sicherheitstechnologien, Lieferketten-Verfolgung und Suchdiensten, Online- und e-Kommerz-Überwachung und Analytik für Tausende von Unternehmen in allen Industriebranchen sowie 50 Regierungen weltweit. OpSec ist eine hundertprozentige Untergruppe von OpSec Security Group Limited und betreibt Herstellungs- und Softwareentwicklungs-Anlagen und -Labore in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland, und hat Vertriebsbüros in Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.opsecsecurity.com . Folgen Sie OpSec auf Twitter @OpSecSecurity , Facebook und LinkedIn .