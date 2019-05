Die Baader Bank hat das Kursziel für Zalando von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler und der Internethändler für Heimtierbedarf Zooplus seien unter den europäischen Einzelhandels- und Konsumgüterunternehmen am besten positioniert, um vom E-Commerce-Trend zu profitieren, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zalando zähle ...

